Verso Inter-Napoli, Corriere dello Sport: "Chivu-Conte il massimo"

Oggi alle 08:10
di Redazione Tutto Napoli.net

"Chivu-Conte il massimo": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. La prima di ritorno regala subito una sfida che può indirizzare il campionato: domani a San Siro spazio a Inter-Napoli. Cena per il titolo: i nerazzurri vogliono il +7, mentre i partenopei cercano il -1. Derby speciale per Zielinski, oggi provino decisivo per Neres. Di seguito la prima pagina integrale