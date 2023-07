VIDEO - Castel di Sangro, lavoro differenziato in palestra per 5 azzurri

Mentre il Napoli si allenava sul campo del Patini quest'oggi, cinque campioni d'Italia hanno effettuato un allenamento differenziato in palestra.

Fonte: Da Castel di Sangro, Francesco Carbone, Pierpaolo Matrone ed Antonio Noto

Mentre il Napoli si allenava sul campo del Patini quest'oggi, cinque campioni d'Italia hanno effettuato un allenamento differenziato in palestra. Lavoro di potenziamento muscolare per i portieri Meret, Gollini, Idasiak, con loro anche Olivera e Politano impiegati ieri dall'inizio. Di seguito le immagini dei nostri inviati presenti in ritiro.