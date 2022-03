Zerbin torna a segnare dopo quasi due mesi: settimo gol e record personale

Ricordiamo che il classe 1999 è di proprietà del Napoli e ceduto a titolo temporaneo ai ciociari.

TuttoNapoli.net

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Dopo quasi due mesi d’astinenza torna al gol Alessio Zerbin. Il classe 1999 non segnava dal 15 gennaio in cui siglò una doppietta contro il Pisa. Quest’oggi ha firmato il gol del 2-0 nel match vinto per 3-0 dal Frosinone con l’Alessandria. Il numero 24 è stato bravo ad anticipare Parodi e a mettere a segno di testa il suo settimo gol in campionato, record personale. Ricordiamo che il classe 1999 è di proprietà del Napoli e ceduto a titolo temporaneo ai ciociari.