Zielinski, altro assist contro la Lazio: supera se stesso e stabilisce un record

Piotr Zielinski sta disputando una stagione straordinaria e sta mostrando finalmente quella continuità che gli mancava. Questa sera contro la Lazio ha regalato un altro assist in questa stagione. Con l’assist per Mertens per la quarta rete azzurra, il polacco a stabilito un record e ha battuto se stesso. Otto assist stagionali e record assoluto in una singola stagione in Serie A.

