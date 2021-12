Zielinski show, è in grande forma: solo due volte ha segnato più gol

Quinto gol in 15 presenze in questo campionato per Piotr Zielinski: solo due volte ne ha segnati di più in una singola stagione in Serie A (sei nel 2018/19 e otto nella passata stagione, in entrambi i casi in 36 presenze). Ottimo momento di forma per il polacco che si è ritrovato dopo un avvio difficile.