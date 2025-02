Podcast C’è un’ottima notizia per Conte in vista del Como

Mazzocchi ko, ma Conte riabbraccia Spinazzola (ed in parte probabilmente anche Olivera): questa la bella novità in vista della gara di domenica a Como. Prezioso il rientro dell'esterno ex Roma pronto anche a partire dal 1' al Sinigaglia. In questo modo Conte potrà presentare un 3-5-2 anche con maggiore propensione offensiva per tornare a creare diu più rispetto alla gara dell'Olimpico.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Davide Baritto ha analizzato il match e approfondito il tema.