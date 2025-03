Podcast I 10 motivi per cui Conte ha parlato per la prima volta apertamente di Scudetto

vedi letture

"Se vogliamo, noi ci siamo. Se vogliamo, possiamo". Le parole di Antonio Conte dopo il pareggio contro l'Inter al Maradona rappresentato la prima apertura da parte dell'allenatore salentino allo Scudetto. Non ne aveva mai parlato così pubblicamente, anzi addirittura un paio di settimane prima aveva parlato di Conference League. Perché l'ha fatto proprio ora?

ASCOLTA GRATIS IL NOSTRO PODCAST

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha provato a dare 10 ragioni per cui Conte ora apre allo Scudetto. Di seguito il player per far partire il nostro podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti. I Podcast di Tutto Napoli vi accompagnano ogni giorno, di pari passo agli aggiornamenti h24 sulle nostre pagine web ed anche tramite le nostre app gratuite (le più scaricate sul calcio Napoli per iOS e Android) sempre più complete anche con le notifiche per le ultim'ora.