Podcast Il calo offensivo nelle ultime 7 gare: Conte, urgono soluzioni alternative

Il calo offensivo del Napoli è sotto gli occhi di tutti. Sono solo 18 i gol segnati, 9 nelle prime 4 e altri 9 in addirittura 7 partite. La media gol si è abbassata da 2,25 a e 1,29 e lo stesso discorso vale per le conclusioni in porta. Il numero dei tiri in porta, da 5,25 a 3,57, mentre quelli fuori da 6,25 a 4. Si sono dimezzati i cross (dai 14 ai 7,86).

