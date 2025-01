Podcast Il nuovo Napoli, i segnali verso Bergamo e il post-Kvara

Il Napoli mette la quinta. Nel match interno contro l'Hellas Verona gli azzurri conquistano il quinto successo di fila in campionato e consolidano il primato in classifica. La formazine di Antonio Conte va oltre il caso-Kvaratskhelia e sfoggia una delle prestazioni più convincenti della stagione.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha approfondito il tema e analizzato così il momento del Napoli. Di seguito il player per far partire il nostro podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti. I Podcast di Tutto Napoli vi accompagnano ogni giorno, di pari passo agli aggiornamenti h24 sulle nostre pagine web ed anche tramite le nostre app gratuite (le più scaricate sul calcio Napoli per iOS e Android) sempre più complete anche con le notifiche per le ultim'ora.