Podcast Jacobelli: "Senza Buongiorno si perde tanto, Napoli fino a qui salvato dagli infortuni"

vedi letture

A Tmw Radio è l’ora dell’Editoriale. Queste le parole del Direttore Xavier Jacobelli.

A Tmw Radio è l’ora dell’Editoriale. Queste le parole del Direttore Xavier Jacobelli.

Qual è la considerazione migliore che la Juventus può trarre dalla vittoria di ieri in Coppa Italia?

“La reazione alla magra figura fatta contro il Venezia, così deludente dal punto di vista del gioco e del risultato. Credo che la seconda rete consecutiva di Koopmeiners possa essere poi un corroborante per l’immediato futuro. Su tutti però c’è Vlahovic, che ha segnato dodici gol dall’inizio della stagione e ventiquattro nell’anno solare. Proviamo ad immaginare che cosa sarebbe stato della Juventus se non ci fosse stato lui al centro dell’attacco. La verità è che c’è una Juventus con Vlahovic e una senza di lui”.

È ancora presto per esprimere un giudizio sul mercato di Giuntoli?

“Il lavoro di un responsabile delle operazioni di mercato deve essere valutato al termine della stagione. È evidente, e il campo ieri lo ha confermato, che un conto è vedere una squadra quando può fare degli esperimenti e un’altra quando deve fare la conta degli infortunati ed è costretta ad arrabattarsi. Ora la gara di Domenica contro il Monza deve dare continuità a quanto si è visto in coppa. La squadra deve tornare a vincere perché si chiama Juventus”.

Come si legge il tracollo della Lazio contro l’Inter?

“Quando ci si misura contro i i campioni d’Italia può capitare di perdere, anche molto male. Da qui a pensare però che il brillante inizio possa di stagione possa essere inficiato da questa sconfitta ce ne corre. Sono certo che ci sarà una risposta, anche perché Baroni si è confermato un fine comunicatore, assumendosi le responsabilità della sconfitta. Dal canto suo invece l’Inter ha confermato grande motivazione nel voler arrivare in fondo in ogni competizione. Quando si ha una rosa di questa qualità e il tecnico che la allena è Simone Inzaghi non si può prescindere da questo”.

Quanto perde il Napoli con l’infortunio di Buongiorno?

“Molto, perché l’ex granata ha contribuito in maniera determinante alla difesa meno battuta del campionato. Finora l’emergenza infortuni non aveva toccato il Napoli in maniera rilevante. Ora si tratta solo di saper reagire”.