L'altra frase di Conte sugli arbitri che è stata completamente ignorata

Antonio Conte si è sfogato a fine partita dopo Inter-Napoli e ha acceso un dibattito: modificare il protocollo Var per ridurre il numro di errori. L'eco di De Laurentiis è arrivata questa mattina. Ma cosa succederà ora? E, soprattutto, cosa non è chiaro nelle dichiarazioni dei due, nel loro pensiero? Intanto torna in mente una frase del tecnico a Dazn che non tutti ricordano...

