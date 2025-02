Podcast Lukaku massacrato dalla critica. Ma Simeone ha davvero fatto meglio?

A Como il Napoli ha palesato nuovamente delle difficoltà anche dal punto di vista offensivo. Il cambio di sistema di gioco ha tolto certezze alla squadra, ma nel mirino è finito ancora una volta Romelu Lukaku. Tra chi lo difende e chi invece lo attacca duramente, il belga resta molto divisivo.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro vice-direttore Arturo Minervini ha approfondito il tema e messo a confronto Lukaku con Simeone. Di seguito il player per far partire il nostro podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti. I Podcast di Tutto Napoli vi accompagnano ogni giorno, di pari passo agli aggiornamenti h24 sulle nostre pagine web ed anche tramite le nostre app gratuite (le più scaricate sul calcio Napoli per iOS e Android) sempre più complete anche con le notifiche per le ultim'ora.