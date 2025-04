Podcast Napoli-Inter, arriva il turno più atteso: tutti gli scenari possibili

Arriva il turno più atteso. Il Napoli, vincendo contro il Monza, ultimo in classifica, tornerebbe in vetta 55 giorni dopo l'ultima volta, almeno fino a Inter-Bologna di domenica. Al Dall'Ara invece l'ostacolo per i nerazzurri non sarà così facile da superare e sarà solo l'inizio del tour de force che attende la squadra di Inzaghi. Calendari a confronto, lo spareggio e tutti gli altri scenari possibili del crocevia-Scudetto di questo fine settimana che può essere quello cruciale - in un senso o in un altro - per capire che indirizzo può prendere questo finale di campionato.

