TN in Podcast - A Milano la vittoria delle alternative: ora il Napoli può ripensare a chi c’è davanti

Il Napoli batte il Milan grazie alla rete di Eljif Elmas, scavalca l'Atalanta e raggiunge proprio i rossoneri al secondo posto in classifica a -4 dall'Inter. Un successo tanto importante quanto sofferto, ottenuto anche grazie a quei calciatori che avevano giocato meno e che ora, in piena emergenza, sono risultati fondamentali.

