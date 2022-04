TN in Podcast - A Spalletti manca coraggio, al Napoli personalità: così il treno Scudetto deraglia

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha analizzato la sconfitta rimediata dagli azzurri, snocciolando dati su cui riflettere.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il treno Scudetto rallenta. Non è ancora deragliato, resta sui binari verso il primo posto anche grazie al passo falso del Milan con il Torino, ma ha subito un brutto stop contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il Napoli inciampa ancora al Maradona e Luciano Spalletti ha diverse domande da porsi.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha analizzato la sconfitta rimediata dagli azzurri, snocciolando dati su cui occorre fare una riflessione. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.