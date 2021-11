TN in Podcast - A Varsavia c’è Petagna: Spalletti col turnover ma in difesa uomini contati

Il Napoli si appresta a giocare la sfida di Europa League in Polonia contro il Legia Varsavia. In "Tutto Napoli in Podcast" Antonio Gaito ha analizzato le possibili scelte di Spalletti, col probabile turnover che andrà in scena contro i polacchi. In difesa però, complici le assenze di Mario Rui, Manolas, Malcuit e Ghoulam, le scelte sono quasi obbligate. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.