TN in Podcast - ADL fa impazzire il mondo Juve: sfida totale tra Champions e Mondiale per club

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito si è soffermato su questa tematica a due giorni dallo scontro in campo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ascolta l'audio

Ep. 471 - ADL fa impazzire il mondo Juve: sfida totale tra Champions e Mondiale per club

"Se dovessimo battere il Barcellona e poi fare una vittoria o un pareggio, di diritto dovremmo andare noi al Mondiale per club e non la Juventus. Ma penso che il Napoli dovrebbe andarci comunque, perché se la Juve è fuori dalle coppe europee non dovrebbe essere ammessa al Mondiale per club". Aurelio De Laurentiis ieri, a margine dell'evento 'Business of Football Summit', promosso dal Financial Times, è stato chiarissimo sul tema Mondiale per Club e ha attaccato la Juventus. E ora potrebbe adire le vie legali.

ASCOLTA GRATIS IL NOSTRO PODCAST

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito si è soffermato su questa tematica a due giorni dallo scontro in campo proprio tra Napoli e Juve. Di seguito il player per far partire il nostro podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti. I Podcast di Tutto Napoli vi accompagnano ogni giorno, di pari passo agli aggiornamenti h24 sulle nostre pagine web ed anche tramite le nostre app gratuite (le più scaricate sul calcio Napoli per iOS e Android) sempre più complete anche con le notifiche per le ultim'ora.