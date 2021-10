TN in Podcast - Aggressione alta e gestione: 3-0 in 60’ e poi testa a Salerno

Tutto facile per il Napoli che ieri ha battuto il Bologna e si è riportato in vetta al campionato a pari punti con il Milan. Il Napoli ha disputato un'altra prova perfetta, tenendo gli avversari nella loro metà campo per quasi tutta la partita attraverso una pressione alta e non subendo occasioni. Una volta calato il terzo gol è arrivata la gestione delle risorse in vista del derby di domenica a Salerno.

In "Tutto Napoli in Podcast" Antonio Gaito ha analizzato le indicazioni arrivate dalla sfida di campionato.

Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.