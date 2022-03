TN in Podcast - Altro bivio col Verona, il peggior avversario per caratteristiche e Spalletti cambia

Ancora il Verona, stavolta per il riscatto. Lo scorso anno fu snodo cruciale sia all'andata che al ritorno, adesso diventa importante per rialzarsi.

Ancora il Verona, stavolta per il riscatto. Lo scorso anno fu snodo cruciale sia all'andata che al ritorno, adesso diventa importante per rialzarsi. Il Napoli si appresta a vivere la complicata trasferta del Bentegodi, contro il peggior avversario possibile per caratteristiche.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito si è proiettato al match, analizzando le possibili scelte di uno Spalletti che - si dice - pronto a cambiare. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.