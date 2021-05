TN in Podcast - Altro show da Champions: l'analisi della super-vittoria sull'Udinese

Vittoria spettacolare al Maradona contro l'Udinese ed in "Tutto Napoli in Podcast" abbiamo analizzato la prestazione degli azzurri. Antonio Gaito e Arturo Minervini hanno approfondito l'andamento del match con il focus su alcune grandi prestazioni individuali ed un atteggiamento di squadra dominante. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella nuova sezione "podcast" potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.