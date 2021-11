TN in Podcast - Ancora male i trequartisti: l'analisi sul momento negativo e le alternative

Cosa succede ai trequartisti del Napoli? Anche col Verona, Politano, Zielinski ed Insigne sono sembrati lontani dai loro livelli. In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Antonio Gaito ha analizzato il momento difficile dei giocatori che agiscono dietro Osimhen e le possibli alternative di Spalletti. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.