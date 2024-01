TN in Podcast - C'è un solo calciatore vittima del caos attorno al Napoli

Il Napoli di Mazzarri sta vivendo un momento di grande caos e difficoltà. Problemi tattici ma anche interni allo spogliatoio

Ep. 448 - C'è un solo calciatore vittima del caos attorno al Napoli

Il Napoli di Mazzarri sta vivendo un momento di grande caos e difficoltà. Problemi tattici ma anche interni allo spogliatoio che stanno penalizzando i singoli. Uno di questi è Jesper Lindstrom arrivato a Napoli nel momento peggiore. Il danese non gioca ma è un calciatore di qualità che aspetta il suo momento.

