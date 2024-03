TN in Podcast - Calzona con l'11 tipo, Xavi in emergenza: le probabili di Barça-Napoli

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone si è proiettato al match di domani, disegnando le probabili formazioni.

Domani il Napoli sarà impegnato nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League sul campo del Barcellona. La partita più attesa dell'anno, sicuramente la più importante della carriera di Francesco Calzona, alla prima esperienza da allenatore in prima in un club. Quali saranno le scelte dei due allenatori?

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone si è proiettato al match di domani, disegnando le probabili formazioni.