TN in Podcast - Chi fuori tra Lobotka, Anguissa e Fabian: tutte le possibilità di Spalletti

Il rientro a Napoli di Andrè Franck Zambo Anguissa dopo la Coppa d'Africa apre a diversi scenari in casa Napoli alla luce della presenza di Fabian Ruiz e di Lobotka, uno dei migliori nell'ultimo periodo.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro vicedirettore Arturo Minervini ha analizzato la situazione e fatto un quadro con tutte le possibilità a disposizione di Luciano Spalletti. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.