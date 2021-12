TN in Podcast - Col Leicester per gli ottavi, ma Spalletti perde pure Lobotka

Lobotka si aggiunge alla già lunga lista di assenti, ma Spalletti potrebbe recuperare un paio di pedine per la sfida col Leicester. In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Fabio Tarantino si è soffermato sull'infortunio dello slovacco, proiettandosi alla partita decisiva per il superamento del girone d'Europa League. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.