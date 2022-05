TN in Podcast - Col vero Fabian è un altro Napoli. E l’addio non è così scontato

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha pesato l'incidenza dello spagnolo sul Napoli e analizzato gli scenari di mercato

A Torino è arrivato il settimo gol in campionato, determinante in questo caso per blindare il terzo posto, sopperire alla giornata storta sotto porta di Insigne e dei compagni d'attacco e portare a casa una vittoria meritata sul piano del gioco. Fabian Ruiz è uno degli intoccabili di Luciano Spalletti,

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha pesato l'incidenza dello spagnolo sul Napoli e analizzato gli scenari di mercato a lui legati. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.