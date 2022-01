TN in Podcast - Colantuono recrimina, ma il protocollo è l'unico modo per terminare la Serie A

Il match tra Napoli e Salernitana in programma domenica alle 15, al momento, si gioca. Infatti nella giornata odierna il club granata ha comunicato l’esito del giro di tamponi svolto oggi che ha riscontrato una nuova positività ma soprattutto due negatività. Quindi la gara non è a rischio stando a quanto stabilito dal nuovo protocollo in quanto non è stata superata la soglia del 35%.

