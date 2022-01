UFFICIALE - Salernitana, due negatività e un nuovo positivo: ora sono 8, così il derby si giocherebbe!

Ieri, al momento dell'utimo aggiornamento, i positivi in casa Salernitana erano 9 e il derby, in quel caso, non si sarebbe giocato.

Ieri, al momento dell'utimo aggiornamento, i positivi in casa Salernitana erano 9 e il derby, in quel caso, non si sarebbe giocato. Dopo un altro giro di tamponi, però, oggi il club granata ha comunicato una nuova positività ma soprattutto due negatività. Il comunicato.

Adesso, dunque, i membri del gruppo-atleti affetti da Covid-19 sono 8: in questo caso, stante al nuovo protocollo, Napoli-Salernitana si giocherebbe. Di seguito il comunicato dalla società campana: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un ulteriore calciatore è risultato positivo al Covid-19. La società comunica inoltre che due calciatori si sono negativizzati”.