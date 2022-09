TN in Podcast - Con lo Spezia come col Liverpool, Spalletti carica la sfida ma prepara le rotazioni

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha analizzato le parole dell'allenatore di Certaldo e si è proiettato al match di domani.

Con lo Spezia come al Liverpool. E' questo ciò che vuole Luciano Spalletti dal suo Napoli: dimenticare la gran prestazione in Champions League o, meglio, provare a ripeterla anche in campionato. Per farlo si affiderà a qualche rotazione, ma l'atteggiamento dovrà essere lo stesso, dice in conferenza stampa.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha analizzato le parole dell'allenatore di Certaldo e si è proiettato al match di domani. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.