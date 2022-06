TN in Podcast - Da killer del sogno scudetto a nuovo bomber del Napoli?

L’attaccante del Verona piace tanto agli azzurri che ci starebbero pensando a prescindere dal futuro di Victor Osimhen.

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli sta pensando concretamente a Giovanni Simeone. L’attaccante del Verona piace tanto agli azzurri che ci starebbero pensando a prescindere dal futuro di Victor Osimhen.

