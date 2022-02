TN in Podcast - Dal Venezia in poi col 'grande colpo' che era mancato

Victor Osimhen è tornato, sul serio, tra un mese - forse - anche senza mascherina. E' mancato per due mesi e ripartirà dai nove gol segnati in circa mille minuti in campo, numeri importanti da rinforzare quanto prima. Magari dal Venezia in poi.

