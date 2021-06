TN In Podcast - Date uno Spinazzola a Insigne: l'importanza di acquistare un terzino di spinta

La priorità del Napoli sul mercato è quella di acquistare un terzino sinistro. Lo è sia per una questione numerica, dal momento che con l'infortunio di Ghoulam e l'addio di Hysaj Luciano Spalletti si ritroverebbe col solo Mario Rui. Ma anche per una questione tattica, convinzione rafforzata dalle prestazioni di Lorenzo Insigne con un giocatore come Leonardo Spinazzola in Nazionale. Ne abbiamo parlato nel nostro podcast con Arturo Minervini e Pierpaolo Matrone.

Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.