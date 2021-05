TN in Podcast - Delusione Champions: l'analisi del pari col Verona e le ripercussioni sui programmi

La sfida che vale una stagione è andata e quest'oggi in "Tutto Napoli in Podcast" abbiamo provato a capire cosa non è andato contro l'Hellas Verona. Un pari che è valso il mancato accesso alla prossima Champions League, con tutte le ripercussioni sui programmi futuri del Napoli. Pierpaolo Matrone e Fabio Tarantino analizzano il match e si proiettano al futuro. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.