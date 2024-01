TN in Podcast - Dendoncker e i 2 motivi per cui il Napoli lo ha scelto

Dendoncker è il nuovo colpo in casa Napoli. Belga di 28 anni, arriva in prestito dall'Aston Villa. Ha caratteristiche tecniche e fisiche ben precise

Ascolta l'audio

Ep. 452 - Dendoncker e i motivi per cui il Napoli lo ha scelto

Dendoncker è il nuovo colpo in casa Napoli. Belga di 28 anni, arriva in prestito dall'Aston Villa. Ha caratteristiche tecniche e fisiche ben precise. C'è un motivo per cui il Napoli lo ha scelto. Anzi due.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Fabio Tarantino ha fatto il punto della situazione. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.