TN in Podcast - Diventa ancora più dura: Garcia perde due pedine per Bologna

Ep. 396 - Diventa ancora più dura: Garcia perde due pedine per Bologna

Il Napoli non vive un momento di grande brillantezza e la vittoria in Champions League contro lo Sporting Braga non ha scacciato via i fantasmi venuti a galla dopo la brutta sconfitta con la Lazio e il pareggio di Marassi col Genoa. Ora c'è il Bologna e per Rudi Garcia le cose si fanno ancora più complicate.

