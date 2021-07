TN in Podcast - E' iniziata l'era Spalletti: il racconto del primo giorno napoletano

E' iniziata l'avventura napoletana di Luciano Spalletti. Il tecnico del Napoli è arrivato quest'oggi in città e ne abbiamo parlato in "Tutto Napoli in Podcast" con Antonio Gaito e Pierpaolo Matrone, sottolineando la volontà di trovare subito empatia con i tifosi sin dal primo saluto di rito, in attesa della conferenza stampa dell'8 luglio. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.