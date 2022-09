TN in Podcast - E se 35 milioni fossero pochi?

Giacomo Raspadori è l’uomo del momento in casa Italia. Dopo il gol meraviglioso contro l’Inghilterra, ieri ha bissato con un’altra rete all’Ungheria



© foto di www.imagephotoagency.it

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Arturo Minervini ha parlato dell'attaccante classe 2000, pagato in estate 35 milioni dal Napoli. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.