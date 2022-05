TN in Podcast - Ecco Mathias Olivera: numeri e curiosità sul nuovo terzino azzurro

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha raccontato caratteristiche, numeri e curiosità legate all'uruguaiano.

Mancano ancora i crismi dell'ufficialità, ma dopo aver sostenuto le visite mediche due giorni fa, nella giornata di oggi Aurelio De Laurentiis ha definito gli ultimi dettagli con il Getafe e chiuso definitivamente il secondo colpo della sua estate dopo Kvaratskhelia: Mathias Olivera sarà il nuovo terzino sinistro del Napoli.

