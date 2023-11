TN in Podcast - Effetto Mazzarri e quella scena che resta virale sui social

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha fatto il punto della situazione dopo il primo successo di Mazzarri.

Ep. 428 - Effetto Mazzarri e quella scena che resta virale sui social

Buona la prima per Walter Mazzarri, che nel suo secondo debutto sulla panchina del Napoli ottiene immediatamente i tre punti. E lo fa su un campo complicato, quello dell'Atalanta, mettendo in campo una formazione che è parsa già più squadra, nonostante il poco tempo a disposizione per allenarla.

Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.