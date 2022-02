TN in Podcast - Fabian sogna: i motivi che rendono speciale la 'sua' partita col Barça

Fabian Ruiz sogna di tornare in Spagna, lo ha detto al quotidiano As, desiderio mai nascosto che ora torna di attualità alla vigilia della gara col Barcellona. L'andaluso vorrà fare bella figura anche per far ricredere Luis Enrique che ha preferito altri al suo posto in Nazionale.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Fabio Tarantino ha analizzato la situazione raccontando la vigilia dell'ex Betis. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.