TN in Podcast - Gaetano e i suoi fratelli: i giovani chiedono una chance a Spalletti

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha analizzato il percorso di crescita degli azzurri che ora bussano alla porta di Luciano

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Gianluca Gaetano, 7 gol e 4 assist con la maglia della Cremonese capolista in Serie B. Alessio Zerbin, otto gol e tre assist con la maglia del Frosinone, nella stessa categoria. Giuseppe Ambrosino, 16 gol e 4 assist con la maglia della Primavera e attualmente capocannoniere del campionato. E ci aggiungiamo anche Alessandro Zanoli. E' la meglio gioventù azzurra che si affaccia al calcio dei grandi.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha analizzato il percorso di crescita degli azzurri che ora bussano alla porta di Luciano Spalletti. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.