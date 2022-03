TN in Podcast - I due titolarissimi in mediana non sono quelli di inizio stagione

Ora come ora Anguissa e Lobotka sembrano i due giocatori fondamentali per il centrocampo del Napoli.

Sono cambiate le gerarchie a centrocampo? Pare di sì, o quanto meno non sono così fisse rispetto all’inizio di stagione. Fabian Ruiz e Piotr Zielinski sono stati i titolarissimi del Napoli, ma poi tra infortuni, scelte tecniche e tattiche e stato di forma qualcosa è cambiato. Ora come ora Anguissa e Lobotka sembrano i due giocatori fondamentali per il centrocampo del Napoli.

