TN in Podcast - Il ritorno dell’aspirante top player: quando dieci metri ti cambiano la vita

Uno degli uomini copertina di questo inizio di stagione degli azzurri è Piotr Zielinski.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Giornata di vigilia per il Napoli che oggi partirà alla volta della Scozia dove domani si giocherà la sfida con i Rangers. Uno degli uomini copertina di questo inizio di stagione degli azzurri è Piotr Zielinski.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Arturo Minervini ha fatto un focus sul polacco. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.