TN in Podcast - Insigne e il dubbio sul futuro: e se partisse subito per Toronto?

Tutto fatto, Lorenzo Insigne si legherà dall'estate al Toronto. Ha firmato il pre-contratto, concluderà la stagione a Napoli e poi andrà via. Ma come farà a concludere la stagione serenamente? E se partisse subito?

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Fabio Tarantino ha spiegato quello che potrebbe accadere nelle prossime settimane. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.