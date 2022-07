TN in Podcast - Kvaratskhelia incide ancora, Ostigard in negativo: luci e ombre con l'Adana

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha analizzato la partita, tra note positive e note negative.

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli pareggia 2-2 contro l'Adana Demirspor nella terza amichevole del suo pre-campionato, la prima nel ritiro di Castel di Sangro. Kvaratskhelia ancora una volta migliore in campo, mentre gli altri nuovi arrivati non si fanno apprezzare molto per il momento.

