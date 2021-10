TN in Podcast - L'altra buona notizia da Firenze: due rientri per Spalletti (e tre in arrivo)

La trasferta di Firenze non lascia a Luciano Spalletti solo la settima vittoria, ma anche il ritorno in campo di due pedine importanti (con altre 3 che presto potrebbero aggiungersi). In "Tutto Napoli in Podcast" Antonio Gaito ha analizzato i rientri di Demme e Mertens, quanto possono incidere in prospettiva di gennaio e la Coppa d'Africa, con uno sguardo ad altri 3 elementi che presto potranno dare un contributo. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.