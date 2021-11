TN in Podcast - L'ambizione di Lozano? Deve prima conquistarsi un posto e ripagare il Napoli

Hirving Lozano dal Messico ha espresso il suo desiderio, legittimo, di voler andare in un club più grande del Napoli. In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Antonio Gaito ha sottolineato il rendimento finora deludente del messicano che, prima di coltivare ambizioni particolari, dovrebbe intanto tornare ad incidere nel Napoli, conquistarsi una maglia da titolare e ripagare il mega-investimento per il suo cartellino. Solo mostrando il miglior Lozano con una continuità vista solo in parte la scorsa stagione, può probabilmente puntare a club superiori al Napoli, che in questo momento in Europa comunque non sono tantissimi. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.