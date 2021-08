TN in Podcast - L'atteso incontro per il rinnovo di Insigne: i rischi e lo scenario più probabile

Nella serata di ieri ADL è arrivato nel ritiro di Castel di Sangro ed il tema dominante resta l'incontro per il rinnovo di Lorenzo Insigne. In "Tutto Napoli in Podcast" con Antonio Gaito e Pierpaolo Matrone abbiamo analizzato come le parti arriveranno a questo incontro e lo scenario più probabile Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.