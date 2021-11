TN in Podcast - L’avvio choc che stravolge i piani di Spalletti

"Ho fatto delle scelte offensive sin dall'inizio perchè pensavo di poterla indirizzare da subito, ma il gol preso subito ha cambiato tutta la gara". Così Luciano Spalletti in conferenza stampa ammette che il rigore iniziale ha stravolto il suo piano gara per la sfida allo Spartak Mosca. In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro vice-direttore Arturo Minervini analizza il ko europeo.

