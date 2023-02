TN in Podcast - L'ennesima conferma data ieri dal Napoli

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Francesco Carbone ha analizzato così la partita che si è disputata ieri al Diego Armando Maradona.

Altro giro, altra vittoria per il Napoli che continua a dominare la Serie A e conferma di essere la squadra più forte del campionato. Alla Cremonese è stato rifilato un netto 3-0, un successo meritato per gli uomini di Spalletti.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Francesco Carbone ha analizzato così la partita che si è disputata ieri al Diego Armando Maradona. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.